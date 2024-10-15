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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

Сохранность
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PL65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PL69 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - December 10, 2020
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - December 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1988 на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PL69 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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