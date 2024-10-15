Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PL69 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность PL69 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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