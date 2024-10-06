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20 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1973
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Империя за 12000 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность PR67 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 7700 RUB
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 20 копеек 1973 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1973 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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