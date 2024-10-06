Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1973
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Империя за 12000 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2011.
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL65 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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