20 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Монеты и Медали за 10300 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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