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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1969 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1969
Средняя цена 25 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
50 копеек 1969
Средняя цена 20 $
Продажи
0 11
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