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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Numisbalt за 30 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1969 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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