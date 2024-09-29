Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2703 проданному на аукционе Numisbalt за 30 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Numisbalt (2)
- Russiancoin (5)
- Денга1700 (1)
- Империя (2)
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск