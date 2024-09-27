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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 15 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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