Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL67 PCGS
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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