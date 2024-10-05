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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 CCG
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1969 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1969 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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