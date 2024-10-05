Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.
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Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 CCG
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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