Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
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