Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1969 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3120 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (3)
  • Frühwald (1)
  • Katz (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (8)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1969 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 29, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 29 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1969 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Категория
Год
Поиск