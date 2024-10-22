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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1969 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе COINSTORE за 34 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1969 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1969 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 3 копейки 1969 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Россия 3 копейки 1969 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1969 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 3 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1969 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1969 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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