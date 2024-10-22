Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1969 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе COINSTORE за 34 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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