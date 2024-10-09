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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1969 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Numisbalt за 32 EUR. Торги состоялись 30 июня 2021.

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Россия 2 копейки 1969 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1969 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1969 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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