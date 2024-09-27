Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1969
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1969 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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