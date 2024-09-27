Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1969 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1969 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1969
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1969 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Katz Auction за 151 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (3)
  • CoinsNB (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (2)
  • Katz (4)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (6)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (8)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (6)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 5 копеек 1969 на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1969 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1969 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск