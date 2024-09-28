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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1953 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе MS67 за 6000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3350 RUB
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1953 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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