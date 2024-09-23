Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1955 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1955
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1955 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Монеты и Медали за 47000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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