Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1925 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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