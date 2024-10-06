20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1925 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.

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