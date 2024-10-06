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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1925 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2021 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Империя - September 15, 2012
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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