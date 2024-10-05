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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1925 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ
Средняя цена 35 $
Продажи
3 468
Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д."
Средняя цена 100 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1925 Гладкий гурт
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 копеек 1925 Узкие буквы в "СССР"
Средняя цена 85 $
Продажи
5 156
Аверс
Реверс
20 копеек 1925 Широкие буквы в "СССР"
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 10
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