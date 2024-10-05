Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1925 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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