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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1925 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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