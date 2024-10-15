Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1925 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1925 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1925 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1925 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (13)
  • Rauch (2)
  • Westfälische (1)
  • Александр (3)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2484 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Александр - August 29, 2021
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Александр - August 29, 2021
Продавец Александр
Дата 29 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе MS67 - February 11, 2021
Продавец MS67
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Александр - July 16, 2020
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Александр - July 16, 2020
Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1925 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1925 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
Sima Srl
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск