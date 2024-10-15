Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1925 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1925 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2600 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2021
Сохранность VF25
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35 BN
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец MS67
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
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Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
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Где продать?
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