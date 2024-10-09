Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1925 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1925 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
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Сохранность MS64 ННР
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Сохранность Нет оценки
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