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15 копеек 1925 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1925 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1925 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1925 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

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Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
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Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
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Цена
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Россия 15 копеек 1925 на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Россия 15 копеек 1925 на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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