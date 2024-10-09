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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1925 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 61200 RUB
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 20 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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