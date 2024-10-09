20 копеек 1925 года "Тип 1924-1931". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1925 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

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