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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1925 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1925 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1925 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1925 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
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Сохранность MS67 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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