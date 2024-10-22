Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1925 года "Тип 1925-1928" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1925 года "Тип 1925-1928" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1/2 копейки 1925 года "Тип 1925-1928" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1925 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Agora (1)
  • Artemide Aste (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (2)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coinhouse (2)
  • Coins.ee (19)
  • Goldberg (1)
  • Katz (30)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (4)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stack's (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (3)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Artemide Aste - January 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону
Россия 1/2 копейки 1925 на аукционе Artemide Aste - October 6, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1925 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск