Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1925 года "Тип 1925-1928" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1925 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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