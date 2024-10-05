Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 1/2 копейки РСФСР и СССР - Россия

type-coin
type-coin

1/2 копейки 1925-1928

Год Знак Описание Продажи Продажи
1925 2 931927 1 711928 1 39
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Все российские монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Sima Srl
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск