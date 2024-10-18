Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1927 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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