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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1/2 копейки 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1927 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Coinhouse - May 13, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Numismática Leilões - December 2, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1927 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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