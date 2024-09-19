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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1927 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 325
Аверс
Реверс
20 копеек 1927
Средняя цена 60 $
Продажи
1 113
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