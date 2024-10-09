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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1927 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1927 на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1927 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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