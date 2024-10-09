Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Редкие Монеты за 650 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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