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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1927 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1927 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - March 21, 2024
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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