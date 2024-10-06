Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Сохранность VF20
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
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Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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