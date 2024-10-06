3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность UNC (4) AU (10) XF (27) VF (25) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS60 (3) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (6) VF20 (3) F15 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

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