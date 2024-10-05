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3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Монеты и Медали за 97000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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