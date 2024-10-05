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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1927 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1927 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Монеты и Медали за 97000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - June 13, 2024
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
917 $
Цена в валюте аукциона 81600 RUB
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1927 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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