3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1927 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Монеты и Медали за 97000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность XF (3) VF (2) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF35 (2)