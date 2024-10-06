Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 11 декабря 2010.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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