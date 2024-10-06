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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 11 декабря 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - June 22, 2019
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - June 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - March 23, 2019
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Александр - March 23, 2019
Продавец Александр
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1927 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Россия 2 копейки 1927 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 12 октября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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