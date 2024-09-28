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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1927 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия 15 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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