Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1927 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63 ННР
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Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 PCGS
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?
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