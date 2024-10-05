Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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