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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1927 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1927 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1927 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 5 копеек 1927 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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