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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1927 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1927 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1927 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (325)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1927 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Александр - April 18, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1927 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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