Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1927 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (325)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1927 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- AURORA (37)
- Coins.ee (31)
- Heritage (6)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (36)
- MS67 (2)
- Numisbalt (9)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (27)
- Russiancoin (13)
- SINCONA (1)
- Tauler & Fau (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (34)
- Восточно-европейский (1)
- Империя (24)
- Имперская монета (44)
- Монеты и Медали (34)
- Русский Нумизматический Дом (8)
- Русское Наследие (13)
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 16
Где продать?
Для продажи Полтинник (50 копеек) 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск