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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения Полтинник (50 копеек) РСФСР и СССР - Россия

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Полтинник (50 копеек) 1924-1927

Год Знак Описание Продажи Продажи
1924 ТР 4 2931924 ПЛ 1 4481924 Гладкий гурт 0 51925 ПЛ 3 4681925 ПЛ Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." 0 431925 Гладкий гурт 0 51926 ПЛ 0 1941927 ПЛ 0 325
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