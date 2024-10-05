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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1924 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (447) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 116 EUR
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Где купить?
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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