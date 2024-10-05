Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1924 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (447) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе The New York Sale за 11000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
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Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
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Продавец Numisbalt
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Сохранность MS61 NGC
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Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 28 июня 2024
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Сохранность XF
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Дата 28 июня 2024
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Сохранность UNC
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Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Сохранность MS62 NGC
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