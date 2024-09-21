Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1926 года ПЛ (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Artemide Aste s.r.l.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1926 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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