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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1926 года ПЛ (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1926 года ПЛ - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1926 года ПЛ - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1926 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1926 ПЛ на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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