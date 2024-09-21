Полтинник (50 копеек) 1926 года ПЛ (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1926 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

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