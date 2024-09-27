Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1924 года ТР "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (289) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года со знаком ТР. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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