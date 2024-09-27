Полтинник (50 копеек) 1924 года ТР "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года со знаком ТР. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2023.

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