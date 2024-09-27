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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1924 года ТР "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года ТР "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года ТР "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (289) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года со знаком ТР. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Hermes Auctions - August 20, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Знак - April 27, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Знак - April 27, 2024
Продавец Знак
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Знак - April 6, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Знак - April 6, 2024
Продавец Знак
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
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Дата 21 марта 2024
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Где купить?
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 ТР на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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