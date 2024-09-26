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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1925 года "Тип 1924-1927". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года "Тип 1924-1927" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года "Тип 1924-1927" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 101000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
4609 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB

Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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