Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1925 года "Тип 1924-1927". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 101000 RUB
Где продать?
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