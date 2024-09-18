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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927". Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д."

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д.". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 29 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - October 26, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - October 26, 2023
Продавец Александр
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - September 28, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - September 28, 2023
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 3, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 3, 2023
Продавец Александр
Дата 3 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 3, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 3, 2023
Продавец Александр
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - July 6, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - July 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - July 6, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - July 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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