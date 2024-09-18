Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927". Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д.". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 29 апреля 2021.

Сохранность UNC (5) AU (12) XF (21) VF (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU53 (7) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (3) Сервис NGC (1) RNGA (2)

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