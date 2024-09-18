Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927". Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д." (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д."
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Надпись на гурте "2 З. 10,5 Д.". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 29 апреля 2021.
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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