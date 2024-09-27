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Полтинник (50 копеек) 1924 года "Тип 1924-1927". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкий гурт
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5511 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2010.
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