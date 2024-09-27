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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1924 года "Тип 1924-1927". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года "Тип 1924-1927" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1924 года "Тип 1924-1927" Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1924 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5511 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
1262 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
1227 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Россия Полтинник (50 копеек) 1924 на аукционе Goldberg - June 1, 2011
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2011
Сохранность PF63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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