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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Полтинник (50 копеек)
  • Год 1925
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (464) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - August 20, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 804 RUB
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
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Россия Полтинник (50 копеек) 1925 ПЛ на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
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Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 RNGA
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтинник (50 копеек) 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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