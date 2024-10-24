Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

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