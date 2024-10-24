Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтинник (50 копеек) 1925 года ПЛ "Тип 1924-1927" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Полтинник (50 копеек)
- Год 1925
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (464) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтинник (50 копеек) 1925 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 926 проданному на аукционе Редкие Монеты за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 804 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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