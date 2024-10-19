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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1927 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4700 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 5900 RUB
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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