Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1927
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1927 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?
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