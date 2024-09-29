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20 копеек 1927 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1927 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1927
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1927 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1927 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1927 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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