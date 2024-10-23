Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1928 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Имперская монета за 147271 RUB. Торги состоялись 18 марта 2020.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 7 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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