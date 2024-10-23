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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1/2 копейки 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1928 года. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Имперская монета за 147271 RUB. Торги состоялись 18 марта 2020.

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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Artemide Aste - January 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1/2 копейки 1928 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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