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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1928 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1928 Узкие буквы в "СССР"
Средняя цена 45 $
Продажи
0 245
Аверс
Реверс
20 копеек 1928 Широкие буквы в "СССР"
Средняя цена 290 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
15 копеек 1928
Средняя цена 180 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
10 копеек 1928
Средняя цена 30 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
5 копеек 1928
Средняя цена 160 $
Продажи
1 45
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