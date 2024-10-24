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10 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1928 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1928 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1928 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Монеты и Медали за 51000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 10 копеек 1928 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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