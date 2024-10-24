Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1928 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Монеты и Медали за 51000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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