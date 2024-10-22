3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2014.

Сохранность AU (1) XF (13) VF (5) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) XF45 (2) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (1)

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