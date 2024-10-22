Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2014.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 20 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF40
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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