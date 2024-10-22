Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1928 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1928 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (3)
  • Александр (3)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (9)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - October 18, 2018
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - October 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - February 15, 2018
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - February 15, 2018
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1928 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Категория
Год
Поиск