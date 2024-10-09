Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Александр за 113537 RUB. Торги состоялись 8 августа 2024.
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Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 113537 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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