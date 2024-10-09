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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Александр за 113537 RUB. Торги состоялись 8 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1324 $
Цена в валюте аукциона 113537 RUB
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - July 16, 2020
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Александр - July 16, 2020
Продавец Александр
Дата 16 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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