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15 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1928 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1928 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1928 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Монеты и Медали за 230000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1928 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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