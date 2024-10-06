Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1928 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Монеты и Медали за 230000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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