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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1928 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1928 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - September 26, 2021
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - September 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1928 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе AURORA - August 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе MS67 - July 25, 2018
Продавец MS67
Дата 25 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1928 на аукционе MS67 - April 26, 2018
Продавец MS67
Дата 26 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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