3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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