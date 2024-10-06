Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1928 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 25 июля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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