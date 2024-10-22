Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Империя за 19000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.
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Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 11850 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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