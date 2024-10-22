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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1928 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1928 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1928 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Империя за 19000 RUB. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7100 RUB
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 11850 RUB
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 9, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1928 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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