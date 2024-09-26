20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

Сохранность UNC (153) AU (41) XF (3) VF (1) Нет оценки (45) Сохранность (слабы) MS67 (7) MS66 (34) MS65 (36) MS64 (17) MS63 (5) MS62 (7) MS61 (7) MS60 (4) AU58 (3) AU55 (6) AU50 (1) Сервис ННР (33) NGC (61) PCGS (7) RNGA (1) CGC (1)

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