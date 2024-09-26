Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1928
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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