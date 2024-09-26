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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1928 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1928 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1928
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1928 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 50000 RUB. Торги состоялись 29 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - April 18, 2024
Россия 20 копеек 1928 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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